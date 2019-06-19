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Американець здивував мережу, прикріпивши камеру на черепаху: відеофакт
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Американець вирішив здивувати користувачів мережі незвичайним відео, і одягнув камеру на панцир черепахи. Зняте чоловіком ролик набрав майже 12 мільйонів переглядів за тиждень, ставши інтернет-хітом.
Так, хлопець опублікував відео в YouTube, яке було зняте з панцира черепахи. Ролик набрав популярність в мережі. Деякі кадри були зняті під час занурення черепахи під воду, а інші автор відео знімав сам, використовуючи інший гаджет. Він показує, як годує черепах і сомів, що мешкають у водоймі.
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"Сподіваюся, вам сподобається цей відеоконтент, знятий з черепашачої перспективи", – зазначив автор у підписі до ролика.
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