Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Ukrainian Song Project Рецепти

Величезний пітон налякав дітей, спустившись зі стелі у ванній: фотофакт

  • 43
Величезний пітон спустився зі стелі у ванній - фото 1
Величезний пітон спустився зі стелі у ванній / mirror

В Австралії півтораметровий пітон спустився зі стелі у ванній, налякавши дітей. Змія вилізла зі світильника з отвору для лампочки в той час, коли малюки чистили зуби.

Інцидент стався в австралійському Брісбені. Величезна змія вилізла з отвору під лампочку на стелі. Діти, що чистили у цей час зуби, злякавшись вибігли з ванної.

І ще: Американка хотіла зробити оригінальне фото з восьминогом на обличчі, але щось пішло не так

Величезний пітон налякав дітей, спустившись зі стелі у ванній: фотофакт - фото 346716

Величезний пітон налякав дітей, спустившись зі стелі у ванній: фотофакт - фото 346717

Сім'я викликала спеціальну службу, щоб позбутися від рептилії. На виклик приїхав ловець змій Брайс Локетт, який повідомив, що нежданий гість у ванній – це килимовий пітон. За словами експерта, ці рептилії люблять тепло, тому він заповз у ванну.

Локетт зізнався, що за сім років роботи зі зміями рідко бачив, щоб плазуни спускалися зі стелі. Також ловець зазначив, що в Австралії на кожному третьому даху ховається змія.

Читайте також: Яких тварин люди бояться найбільше і чому: пояснення науковців

Джерело: mirror
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Слухай українське! Найкращі пісні липня 2019, які мають бути у вашому плейлисті
  • 31 липня, 19:00
  • 3495
ТОП-5 смартфонів, які затьмарять новенький Samsung Galaxy Note10
  • 07 серпня, 19:55
  • 680
ТЕСТ: Вгадай комп'ютерну гру за одним кадром
  • 09 серпня, 15:00
  • 1029
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл