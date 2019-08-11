Величезний пітон налякав дітей, спустившись зі стелі у ванній: фотофакт

В Австралії півтораметровий пітон спустився зі стелі у ванній, налякавши дітей. Змія вилізла зі світильника з отвору для лампочки в той час, коли малюки чистили зуби.

Інцидент стався в австралійському Брісбені. Величезна змія вилізла з отвору під лампочку на стелі. Діти, що чистили у цей час зуби, злякавшись вибігли з ванної.

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Сім'я викликала спеціальну службу, щоб позбутися від рептилії. На виклик приїхав ловець змій Брайс Локетт, який повідомив, що нежданий гість у ванній – це килимовий пітон. За словами експерта, ці рептилії люблять тепло, тому він заповз у ванну.

Локетт зізнався, що за сім років роботи зі зміями рідко бачив, щоб плазуни спускалися зі стелі. Також ловець зазначив, що в Австралії на кожному третьому даху ховається змія.

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