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Американка хотіла зробити оригінальне фото з восьминогом на обличчі, але щось пішло не так

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Епічні фото з восьминогом - фото 1
Епічні фото з восьминогом / to-ros

Американка хотіла зробити найцікавіше фото для конкурсу і посадила восьминога собі на підборіддя. Після цього дівчина постраждала від його укусу.

Американка Джеймі Бишел'є вирушила на змагання з ловлі лосося. В рамках змагання був оголошений конкурс на найоригінальніший знімок. Один з рибалок зловив невеликого восьминога і дівчина вирішила зробити забавний кадр.

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Жінка посадила молюска собі на підборіддя. Поки рибалки зробили кілька знімків, восьминіг вп'явся в обличчя жінки і двічі її вкусив. Американка зазначає, що біль був жахливим, а рани не переставали кровоточити. Бишел'є сподівалася, що все пройде само собою, але на наступний день була змушена звернутися в лікарню.

Їй приписали три види антибіотиків і попередили, що в найближчі місяці їй буде ставати то гірше, то краще.

Американка хотіла зробити оригінальне фото з восьминогом на обличчі, але щось пішло не так - фото 346680

Американка хотіла зробити оригінальне фото з восьминогом на обличчі, але щось пішло не так - фото 346681

Американка хотіла зробити оригінальне фото з восьминогом на обличчі, але щось пішло не так - фото 346682

Американка хотіла зробити оригінальне фото з восьминогом на обличчі, але щось пішло не так - фото 346683

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Джерело: nypost
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