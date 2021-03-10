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В Антарктиді пінгвін застрибнув у човен до туристів, щоб врятуватися від голодних косаток

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В Антарктиді пінгвін застрибнув у човен до туристів, щоб врятуватися від голодних косаток - фото 1

Тревел-блогер Метт Карстен і його дружина Анна зняли погоню декількох косаток за пінгвіном під час подорожі в протоці Жерлаша – уздовж Антарктиди. Але птахові вдалося уникнути небезпеки.

Спочатку косатки оточили човен з туристами і навіть заглянули в камеру, встановлену блогерами під водою. Однак потім увагу хижаків привернув самотній пінгвін. Косатки довгий час переслідували його, поки пінгвін не застрибнув у човен. Вийшло це у нього не відразу: після першої спроби птах вдарився об борт і впав у воду. Але під час другого разу один з туристів допоміг пінгвіну, підтримавши його рукою, щоб той не впав за борт.

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Карстен розповів, що після того, як люди врятували пінгвіна, косатки продовжили переслідувати човен. "Але вони здалися кінець кінцем, залишивши пінгвіна в безпеці, з його новими друзями", – сказав блогер, порівнявши подію з епізодом National Geographic. Ще деякий час пінгвін провів з рятувальниками, а коли зрозумів, що вже у безпеці, вискочив з човна.

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Джерело: dailymail
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