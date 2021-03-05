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У ПАР десятки крокодилів втекли з ферми
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У ПАР з ферми в Західно-Капській провінції втекли крокодили. Спеціальний загін поліції шукає рептилій і встановлює пастки з приманками уздовж річки.
Крокодили втекли в річку Бріде. Імовірно, причиною втечі став зламаний паркан. Повідомляється, що 27 крокодилів уже знайшли і повернули на ферму. Проте невідомо, скільки ще рептилій перебувають на волі.
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Довжина крокодилів-втікачів досягає 1,5 метра.
Місцевих жителів попереджають, що наближатися до тварин не можна. У поліції створили спеціальний загін для пошуку тварин, який встановлює пастки з приманками уздовж річки.
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