Величезний алігатор завадив футболістам під час тренування: відео

Футболістів канадського клубу "Торонто" налякав величезний алігатор, який раптово з'явився на тренувальному полі команди. Інцидент трапився у штаті Флорида.

Як видно з відео, яке опублікували у The Guardian, спочатку рептилія намагалася бігти за електрокаром, а потім попрямувала до футболістів. Гравці, своєю чергою, дотримуючись безпечної відстані, почали робити селфі з крокодилом.

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"Добре бути у Флориді. Я ніколи не бачив такого у Торонто", – заявив захисник Кріс Мавінга.

Так, алігатор деякий час побігав по полю, після чого його вдалося прогнати. При цьому невідомо, звідки він прийшов.

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