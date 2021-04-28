Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Великдень

Величезний алігатор завадив футболістам під час тренування: відео

  • 17
Крокодил забрів на футбольне поле - фото 1
Крокодил забрів на футбольне поле / twitter

Футболістів канадського клубу "Торонто" налякав величезний алігатор, який раптово з'явився на тренувальному полі команди. Інцидент трапився у штаті Флорида.

Як видно з відео, яке опублікували у The Guardian, спочатку рептилія намагалася бігти за електрокаром, а потім попрямувала до футболістів. Гравці, своєю чергою, дотримуючись безпечної відстані, почали робити селфі з крокодилом.

І ще: Рибалки упіймали майже 300-кілограмового тунця: фото

"Добре бути у Флориді. Я ніколи не бачив такого у Торонто", – заявив захисник Кріс Мавінга.

Так, алігатор деякий час побігав по полю, після чого його вдалося прогнати. При цьому невідомо, звідки він прийшов.

Читайте також: Лабрадор вперше побачив басейн і став зіркою мережі (відео)

пропозиції партнерів
Новини