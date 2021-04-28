Лабрадор вперше побачив басейн і став зіркою мережі (відео)

Домашні улюбленці регулярно підкорюють інтернет, адже вони можуть за мить викликати справжній шквал емоцій та швидко підняти настрій. І цей молодий лабрадор не став винятком!

На платформі Reddit користувач з ніком cruthkaye поділився кумедним відео зі своїм улюбленцем, яке за лічені години піднялось у тренди. Допис зібрав понад 15 тисяч балів та більше як сотню коментарів.

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А все тому, що на ролику можна побачити, як 7-місячний лабрадор вперше побачив басейн та вирішив погратись з незвіданим місцем. І такої підступності від води пухнастик точно не очікував. Зате розвеселив користувачів, яких дуже зацікавило, що ж було далі. Тому автор опублікував ще один запис, де можна побачити всі розваги собаки.

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