Рибалки упіймали майже 300-кілограмового тунця: фото

У штаті Новий Південний Уельс, що в Австралії, рибалки виловили велетенського тихоокеанського блакитного тунця. Улов уже встигли продати у Японію.

Як пише Nine News, виловлений тунець був у чотири рази більше за свої середні розміри. Так, зазвичай така рибина важить близько 60 кг, а особина, яку упіймали, заважила 271 кг.

І ще: Вчені виявили жука часів динозаврів: фотофакт

"Це, безумовно, чудова риба. Вона в хорошому стані", – розповів менеджер Сіднейського рибного ринку Ерік Пул. Рекордний улов відразу ж продали на Сіднейському рибному ринку ритейлеру морепродуктів Claudio's Seafood, який займається постачанням продукції в Японію.

У 2019 році на торгах в Токіо був проданий тунець вагою 278 кг. За нього вторгували 3,1 мільйона доларів.

Читайте також: У Південній Америці виявлено новий вид тварин