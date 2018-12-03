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Незвичайні моменти щоденного життя в Японії: яскраві фото

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Японія у вуличних фото - фото 1
Японія у вуличних фото / instagram.com/shinnoguchiphotos

Талановитий фотограф показує цікаві кадри зі звичайних буднів Японії, які змушують усміхнутись або затримати погляд.

Знайомтесь, Шин Ногучі (Shin Noguchi) – японський фотограф, який обожнює ловити особливі, красиві та сюрреалістичні моменти з життя у Японії. Він сам пояснює, що його вуличні знімки є спробою захопити незвичайні моменти хвилювання, краси та гуманізму у потоці буденності.

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"Вуличне фото завжди створює "правду". "Істина", про яку я говорю, не обов'язковою є такою, яку я бачу, але вона теж існує в суспільстві, на вулиці, у житті людей. Тому я завжди намагаюсь зафіксувати цю реальність за межами власної точки зору", – пояснює філософію своїх робіт Шин.

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Незвичайні моменти щоденного життя в Японії: яскраві фото - фото 292815

Незвичайні моменти щоденного життя в Японії: яскраві фото - фото 292816

Незвичайні моменти щоденного життя в Японії: яскраві фото - фото 292817

Незвичайні моменти щоденного життя в Японії: яскраві фото - фото 292818

Незвичайні моменти щоденного життя в Японії: яскраві фото - фото 292819

Незвичайні моменти щоденного життя в Японії: яскраві фото - фото 292820

Незвичайні моменти щоденного життя в Японії: яскраві фото - фото 292821

Незвичайні моменти щоденного життя в Японії: яскраві фото - фото 292822

Незвичайні моменти щоденного життя в Японії: яскраві фото - фото 292823

Незвичайні моменти щоденного життя в Японії: яскраві фото - фото 292824

Незвичайні моменти щоденного життя в Японії: яскраві фото - фото 292825

Незвичайні моменти щоденного життя в Японії: яскраві фото - фото 292826

Незвичайні моменти щоденного життя в Японії: яскраві фото - фото 292827

Незвичайні моменти щоденного життя в Японії: яскраві фото - фото 292828

Незвичайні моменти щоденного життя в Японії: яскраві фото - фото 292829

Незвичайні моменти щоденного життя в Японії: яскраві фото - фото 292830

Незвичайні моменти щоденного життя в Японії: яскраві фото - фото 292831

Всі фото: instagram.com/shinnoguchiphotos

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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