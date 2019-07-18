Величезна зграя дельфінів оточила катер у Каліфорнії: захоплююче відео

Біля берегів Каліфорнії вдалося зняти незвичайне природне явище – сотня дельфінів близько пів години супроводжували прогулянкові катери. Дивіться вражаючі кадри, зняті туристами.

Американці стали очевидцями незвичайної "дельфінової навали" біля міста Лагуна-Біч у Каліфорнії, де раніше в цьому місяці стався найпотужніший землетрус.

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Зняти величезну зграю морських ссавців на відео вдалося американцеві Чаку Паттерсону. Чоловік з друзями плив на катері до місця заняття серфінгом, як раптом компанію оточили дельфіни.

Автор відео стверджує, що тварин було понад сотню. Попри таку колосальну кількість, дельфіни ніякої загрози не становили, а навпаки – зарядили всіх позитивною енергетикою.

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