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В Австралії скат "попросив" людину про допомогу: відеофакт

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Скат Манта - фото 1
Скат Манта / kartinkinaden

Біля північно-західного узбережжя Австралії триметровий скат манта, так званий морський диявол, підплив до групи дайверів, щоб позбутися від рибальського гачка в оці.

Відзначається, що один з плавців – підводний фотограф Джейк Вілтон, вже не раз спостерігав за скатом, якого місцеві жителі прозвали Веснянкою.

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Вілтон розповів, що Веснянка наблизився до нього і підставив око, в якому застряг рибальський гачок. Фотограф вирішив, що риба впізнала його і повірила, що він може їй допомогти.

За словами морського біолога Монті Холла, який в цей час перебував на борту човна, манта не рухалася, поки Джейк кілька разів пірнав, намагаючись зняти гачок. Одна зі спроб стала успішною.

Як повідомляється, якби гачок не забрали, Веснянка міг заразитися чим-небудь, осліпнути і навіть померти.

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Джерело: thesun
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