Велич, яку місцеві не помічали: режисер показав зворушливе відео про Італію

Італійський режисер Олів'є Астролого зняв відео про красу Італії без людей. На ньому показані порожні вулиці, зазвичай заповнені туристами й італійцями – міланський Дуомо, римський Колізей і площа святого Марка у Венеції.

Відео озвучує італійський актор Паоло Бульоні.

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Ми живемо у найпрекраснішій країні світу і удаємо, що не помічаємо цього. Тепер, коли країна стоїть пусткою і ми можемо захоплюватися її красою тільки з вікна, в тиші все здається ще неймовірнішим.

Він також говорить про те, як важливо залишатися вдома, щоб уберегти оточуючих і скоріше вийти на вулицю.

"Коли все це закінчиться, ми знову заповнимо ці площі і монументи, яким заздрить інший світ. Вони як і раніше будуть фоном для наших поцілунків. Ми повернемо всю цю красу, тому що вона тут. Прямо за нашими вікнами".

Паоло випустив відео 17 березня – в день об'єднання Італії, який раніше супроводжувався масштабними святкуваннями.

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