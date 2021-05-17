Велетень з Серн-Еббас: вчені встановили вік "оголеного" геогліфа (ФОТО)

Як з'ясували фахівці, геогліф на схилі пагорба біля села Серн-Еббас, який зображає оголеного чоловіка, міг з'явитися понад 1000 років тому. Довгий час для істориків залишалося загадкою, коли з'явився геогліф.

Всім відомим згадкам про велетня з Серн-Еббас не більше 300 років. Найперша з них була виявлена в церковних записах 1694 року, пише popmech.

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Фігура була вирізана на схилі крутого пагорба. Для цього вирили траншеї шириною і глибиною близько 30 сантиметрів, які заповнили крейдою. Згідно з першою спробою встановити точний вік велетня, геогліф з'явився між 650 і 1310 роками нашої ери. На це вказує вік кварцу, виявленого в крейді і в ґрунті поряд з траншеями. Фахівці застосували метод, званий датуванням за допомогою оптично стимульованої люмінесценції, щоб визначити, коли кварц востаннє піддавався впливу сонячного світла.

Поки неможливо звузити часові рамки і уточнити вік створення геогліфа. Вчені лише припускають, що фігура оголеного чоловіка могла з'явитися в кінці X століття, коли в Серн-Еббас був заснований бенедиктинський монастир. Велетня могли створити незадоволені цією подією місцеві жителі.

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