Чому не варто віддавати перевагу напоям у бляшанках: пояснення науковців

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Багато хто знає про те, що дезодоранти-антиперспіранти, до складу яких входить алюміній, при постійному використанні завдають відчутної шкоди здоров'ю людини. Але, виявляється, алюміній може вплинути не лише на тих, хто хоче гарно пахнути щодня.
Недавно вчені виявили, що алюміній, який потрапляє у наш організм, коли ми вживаємо напої з алюмінієвих банок, має такий же вплив, пише EatThisNotThat.
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Група британських учених провела експеримент з метою з'ясувати, як впливає алюміній на здоров'я людини, адже відомо, що цей метал накопичується в головному мозку, провокуючи виникнення деменції та хвороби Альцгеймера.
Під час своїх досліджень учені з'ясували, що алюміній накопичується у тих же областях головного мозку, що і білкові клубки, характерні для хвороби Альцгеймера. Також фахівці виявили, що метал певною мірою може провокувати утворення цих білкових клубків.
Однак, дослідники не виключають і того факту, що нирки людини з віком перестають належним чином фільтрувати алюміній, який потрапляє у наш організм різними шляхами. І саме тому він накопичується у головному мозку, провокуючи деменцію. У зв'язку з цим фахівці рекомендують уважніше ставитися не тільки до того, що ми їмо, але і до того, у що ця їжа упакована.
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