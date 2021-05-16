Дослідники з'ясували, яка музика підштовхує до вибору шкідливої їжі

Недавнє дослідження вчених з Китаю і Данії показало, що прослуховування хеві-метала може негативно вплинути на вибір їжі. А ось менш різка музика сприяє здоровішому харчуванню.

У дослідженні брали участь 215 осіб. Кожному запропонували вибрати різні страви – від здорового харчування до фастфуду. Також всім добровольцям дали послухати дві версії однієї і тієї ж пісні: перший варіант був спокійним (джазове фортепіано, повільним темп), а другий – агресивним (важкі барабани, швидкий темп).

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Ті, хто слухали спокійну композицію, частіше вибирали здорову їжу, ніж ті, кому дісталася агресивна музика. Учені зробили висновок, що на прийняття рішення про те, чи з'їсти фастфуд, впливали звуки важкої музики.

Зазвичай, коли ми думаємо про вибір їжі, ми враховуємо смак, аромат і зовнішній вигляд, але ось звуки досі недооцінюються, – додав провідний автор дослідження Данні Пен-Лі.

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