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Вейпінг так само негативно впливає на шкіру, як і звичайне куріння: дерматологи

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Вейпінг – не здорова альтернатива звичайному курінню - фото 1
Вейпінг – не здорова альтернатива звичайному курінню

У журналі Американської академії дерматології опублікували дослідження, результати якого підтвердили – куріння електронних сигарет шкодить шкірі. Вейпінг може викликати опіки та контактний дерматит, зробили висновок вчені.

Електронні сигарети в останні кілька років серйозно потіснили звичайні, зокрема тому, що пропонують "безпечнішу альтернативу курінню".

І ще: Електронні сигарети шкодять зубам не менше, ніж звичайні: вчені

На них не пишуть, що "вейпінг викликає рак" або призводить до безпліддя, але тільки тому, що у лікарів поки недостатньо доказової бази для цього. Однак про небезпеку вейпінгу для здоров'я почали говорити все частіше. І виявилося, що шкірі куріння електронних сигарет теж завдає шкоди.

Американські дерматологи уточнюють, що одного дослідження явно недостатньо і потрібно продовжувати вивчати взаємозв'язок вейпінгу та шкірних захворювань. Але ймовірність опіків і виникнення дерматитів вже доведена.

Вейпінг може стати причиною дерматиту й опіків - фото 376440
Вейпінг може стати причиною дерматиту й опіків

Також лікарі відзначають у вейперів ті ж проблеми, що і у звичайних курців: шкіра обвисає, на ній з'являються пігментні плями.

Відтак, якщо ви досі вважаєте вейпінг – здоровою альтернативою звичайному курінню, слід уже почати відмовлятися від цієї хибної думки. Насправді, електронні сигарети не є абсолютно безпечними. Єдине, що наразі рятує виробників цих гаджетів – те, що науковці ще не встигли виявити більшість негативних наслідків, які вони несуть здоров'ю не лише курців, а й тих, хто вдихає випари.

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Джерело: allure
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