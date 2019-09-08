Електронні сигарети шкодять зубам не менше, ніж звичайні: вчені

Попри величезну кількість попереджень про небезпеку вейпів, вони продовжують здаватися – принаймні молодим людям – доволі модною штукою. Втім, науковці не перестають розповідати, чому електронні сигарети – надзвичайно шкідлива забавка.

Так, історії про гаджети, що вибухають у роті, і ризики рідкісного типу пневмонії не надто надихають. Але вони, з усім тим, не чинять належного ефекту на підлітків і молодих людей, основних користувачів вейпів.

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А як щодо впливу вейпінгу на здоров'я зубів? Зі звичайними сигаретами все зрозуміло – вони сприяють потемнінню та руйнуванню емалі, провокують неприємний запах з рота і впливають на стан слизової. Цікаво, що вейпи роблять те ж саме.

Лікарі з Американської стоматологічної асоціації пояснюють, що тепло змінює склад і кількість бактерій у роті, причому, бактерій не надто корисних, тому що тепле та вологе середовище особливо подобається патогенам.

Крім того, вейпінг може привести до руйнування зубів, втрати кісткової маси та запалення ясен. Також є дані, що постійний тепловий вплив може зробити ротову порожнину сприйнятливішою до інфекцій.

Вейп не є чимось абсолютно безпечним

Нарешті, уникнути потемніння емалі при курінні теж не вийде. Хоча вейпи не містять смол, вони все ще містять нікотин, який робить зубну емаль жорсткішою, так що інші продукти і напої будуть залишати на ній сліди ще швидше.

Нагадуємо, що вейпінг не є здоровою альтернативою сигарет. Не випадково дослідники підкреслюють, що, хоча гаджет є чимось новим і зараз активно вивчається, куріння вейпів і куріння сигарет варто сприймати однаково.

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