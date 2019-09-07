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Серіал Кріпосна Євро 2020

Вегетаріанцям загрожує інсульт, м'ясоїдам – інфаркт: дослідження

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Кожен тип харчування має свій вплив на організм - фото 1
Кожен тип харчування має свій вплив на організм

Оксфордські вчені вивчили, як різні типи харчування впливають на здоров'я. Зокрема, вони відзначили, що вегетаріанцям загрожує інсульт, а от м'ясоїдам – інфаркт.

У людей, які перейшли на рослинну дієту, на 13% нижчий ризик інфаркту й інших клінічних форм ішемічної хвороби серця. Натомість ймовірність інсульту у них на 20% вища, ніж у м'ясоїдів.

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Це показало масштабне дослідження серед 48 тисяч вегетаріанців, м'ясоїдів і пескетаріанців (тих, хто відмовився від м'яса, але їсть рибу). Учені спостерігали за здоров'ям випробовуваних протягом 18 років.

За цей час близько 2800 осіб зіткнулися з серцево-судинними захворюваннями і понад тисячу перенесли інсульт.

Вегетаріанцям загрожує інсульт, м'ясоїдам – інфаркт: дослідження - фото 353170

Якщо перевести на абсолютні величини, виходить, що за десять років з тисячі вегетаріанців з хворобами серця зіткнуться на десять осіб менше, ніж серед м'ясоїдів: 36 проти 46.

Загальний рівень смертності серед вегетаріанців і м'ясоїдів виявився однаковим.

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Джерело: BMJ
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