Вегетаріанці перевершили м'ясоїдів у сексі: цікаве дослідження

У мистецтві кохати вегетаріанці і вегани перевершили м'ясоїдів – вони займаються сексом частіше і вважаються хорошими коханцями. Це показало онлайн-опитування, проведене порталом Illicit Encounters, користувачами якого є одружені британці, які шукають інтрижок на стороні.

В опитуванні взяли участь 500 вегетаріанців (з них 38% відносять себе до веганів) і 500 м'ясоїдів. З'ясувалося, що м'ясоїди – егоїстичні коханці і більше піклуються про власне задоволення, ніж про бажання партнера. Більшість (57%) вегетаріанців займаються сексом три-чотири рази на тиждень, серед м'ясоїдів більшість (49%) не настільки активні. Вони займаються сексом в середньому один-два рази на тиждень.

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84% вегетаріанців і 95% веганів задоволені своїм сексуальним життям – проти 59% м'ясоїдів. Експерти сайту пояснюють цю статистику особливостями рослинної дієти, що включає продукти, які підвищують лібідо.

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