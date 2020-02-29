Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус 8 березня

Вегетаріанці перевершили м'ясоїдів у сексі: цікаве дослідження

  • 13
Вегетаріанці перевершили м'ясоїдів у сексі: цікаве дослідження - фото 1

У мистецтві кохати вегетаріанці і вегани перевершили м'ясоїдів – вони займаються сексом частіше і вважаються хорошими коханцями. Це показало онлайн-опитування, проведене порталом Illicit Encounters, користувачами якого є одружені британці, які шукають інтрижок на стороні.

В опитуванні взяли участь 500 вегетаріанців (з них 38% відносять себе до веганів) і 500 м'ясоїдів. З'ясувалося, що м'ясоїди – егоїстичні коханці і більше піклуються про власне задоволення, ніж про бажання партнера. Більшість (57%) вегетаріанців займаються сексом три-чотири рази на тиждень, серед м'ясоїдів більшість (49%) не настільки активні. Вони займаються сексом в середньому один-два рази на тиждень.

Це цікаво: 9 категоричних ТАБУ під час сексу: інструкція для чоловіків

84% вегетаріанців і 95% веганів задоволені своїм сексуальним життям – проти 59% м'ясоїдів. Експерти сайту пояснюють цю статистику особливостями рослинної дієти, що включає продукти, які підвищують лібідо.

Вегетаріанці перевершили м'ясоїдів у сексі: цікаве дослідження - фото 389261

Читайте також: Діти і батьки не почують: 5 найкращих поз для заняття беззвучним сексом

Джерело: derbyshiretimes
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як підготувати смартфон до продажу: покрокова інструкція від успішного продавця
  • 27 лютого, 14:14
  • 264
Як змінилися сестри Олсен: чому вони так рано постаріли
  • 25 лютого, 18:22
  • 3284
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2131972
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Секс