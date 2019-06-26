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Сексуальна русалка: відома модель роздяглась на пляжі (18+)

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Барбала Палвін роздяглась в Instagram - фото 1
Барбала Палвін роздяглась в Instagram / instagram.com/realbarbarapalvin

Популярна модель Барбара Палвін вразила фанатів відвертими фото на побережжі. Дівчина не просто влаштувала гарячу зйомку на пляжі, а й зовсім роздяглась.

25-річна угорська модель та ангел Victoria's Secret Барбара Палвін встигає не тільки працювати над кар'єрою, а й вести профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 12 млн фанатів. Там дівчина не лише ділиться кадрами зі свого життя, а й мотивує та надихає представниць жіночої статі по всьому світу любити себе і своє тіло. Справді, Барбара відрізняється від традиційних моделей VS, адже має апетитніші форми та більше не мучить себе жорсткими дієтами. Однак це не заважає їй виглядати чудово.

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Нещодавно красуня показала пікантні фото на пляжі, задля яких повністю роздяглась. Фанати вже встигли назвати її сексуальною русалкою, і з цим важко посперечатись.

Сексуальна русалка: відома модель роздяглась на пляжі (18+) - фото 336695

Сексуальна русалка: відома модель роздяглась на пляжі (18+) - фото 336696

Джерело фото: instagram.com/realbarbarapalvin

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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