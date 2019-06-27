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Курйозна Кім Кардашян у бікіні розбурхала мережу

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Кім Кардашян на пляжі - фото 1
Кім Кардашян на пляжі / instagram.com/kimkardashian

Зірка реаліті-шоу Кім Кардашян знову опинилась у центрі уваги через ефектне фото на пляжі. Модель отримала не тільки чимало компліментів, а й критики.

38-річна американська акторка та модель Кім Кардашян встигає не лише займатись різноманітними проєктами та зніматись у шоу про власну родину, а також веде акаунт в соцмережі Instagram. Там за матір'ю чотирьох дітей і дружиною Каньє Веста стежать понад 142 млн користувачів, адже вона майже щодня публікує свіжі кадри.

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Нещодавно Кім похизувалась своїми ефектними формами у крихітному бікіні на пляжі. Однак, крім шквалу компліментів, зірка отримала й критичні коментарі, у яких запитували, як виглядало фото до обробки та що вона зробила зі своїм тілом.

instagram.com/kimkardashian - фото 336722
instagram.com/kimkardashian

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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