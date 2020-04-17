Джонні Депп завів сторінку в Instagram: що публікує актор

Американський актор Джонні Депп, схоже, занудьгував на карантині, тож вирішив створити акаунт в Instagram. За одну добу на сторінку 55-річної зірки вже підписалися 1,8 мільйона людей. Дивіться, що ж постить Депп!

У своєму першому дописі Джонні Депп опублікував фото, на якому він сидить у картатій сорочці й джинсах при свічках. "Привіт усім. Знімаю дещо для вас. Дайте мені хвильку", – підписав інтригуючий кадр актор.

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Через кілька годин Депп опублікував 8-хвилинне відео. "Я не думаю, що досі відчував якусь особливу причину приєднатися до соцмереж", – зазначив актор на початку відео. Депп додав, що "зараз саме час почати діалог, оскільки загроза цього невидимого ворога вже призвела до трагедій, які складно виміряти, і завдала шкоди життю людей".

Далі актор сказав про ті труднощі, з якими стикаються люди під час пандемії коронавірусу, і закликав шанувальників зберігати силу та бути активними.

Наприкінці Депп поділився, що він разом із британським гітаристом Джеффом Беком записав кавер пісні Джона Леннона – Isolation. Зацініть!

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