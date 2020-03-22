Ведучий Світу навиворіт Дмитро Комаров розповів про роботу в Китаї

Телеведучий Дмитро Комаров закінчив зйомки в Китаї прямо перед початком епідемії коронавірусу.

Будучи вже в Україні, Комаров розповів про подробиці зйомок китайського сезону тревел-шоу і про те, як поєднує кар'єру з сімейним життям.

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Так, ведучий розкрив секрет популярного страви – качки по-пекінськи. "Неможливо з'їздити в Китай і не скуштувати качку по-пекінськи. В одному з випусків ми покажемо унікальний стародавній рецепт цієї страви, який розробляли кухарі імператора. Зараз качка по-пекінськи стала популярною не тільки в Китаї, страва поширилася по всьому світу", – зазначив Комарів.

Також він чесно зізнався, як спілкується зі своєю дружиною під час тривалої розлуки. "Набагато інтенсивніше листуємося, коли я за кордоном. Коли я в експедиції, ввечері або вдень обов'язково виділяю час, і ми зідзвонюємося..."

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