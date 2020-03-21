Правила життя від мешканців найщасливішої країни у світі

Організація Об'єднаних Націй опублікувала The World Happiness Report – щорічно оновлюваний індекс щастя у світі.

Цього року аналітики оцінили рівень життя в 156 країнах. У ТОП-10, крім Фінляндії, яка виграла, увійшли Данія, Швейцарія, Ісландія, Норвегія, Нідерланди, Швеція, Нова Зеландія, Люксембург і Австрія.

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Фіни вважають, що один з головних секретів щастя безпосередньо пов'язаний з природою. Зараз, коли подорожі тимчасово неможливі, офіс по туризму Фінляндії Visit Finland пропонує кілька простих альтернатив, які допоможуть підняти настрій:

Порада № 1. Почніть день з холодного душу

Порада № 2. Пізнайте світ і відшукайте сенс життя за допомогою читання

Порада № 3. Прогуляйтеся лісом, не встаючи з дивана

Порада № 4. Зробіть світ кращим (і смачнішим) за допомогою булочки з корицею

Порада № 5. Відкривайте нове

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