Ведучий Світ навиворіт знявся у провокаційній фотосесії

Мандрівник Дмитро Комаров вміє дивувати! Ведучий програми Світ навиворіт знявся у гарячій фотосесії для чоловічого журналу з сексуальними красунями.

Дмитро Комаров знявся у відвертій фотосесії для чоловічого журналу. Варто відзначити, абсолютна зайнятість не заважає телевізійнику щодня працювати над створенням нових випусків своєї програми Світ навиворіт.

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Мандрівник і завидний холостяк вирішив порадувати армію своїх шанувальниць, тому знявся в стильній фотосесії для чоловічого журналу. Так Дмитро Комаров прикрасив обкладинку травневого випуску XXL. Компанію телемандрівнику склали DJ Nana (Анастасію Кумейко) і ведуча програми "Без краватки" Іванна Онуфрійчук.

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