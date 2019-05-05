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Ведучий Світ навиворіт знявся у провокаційній фотосесії

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Компанію телемандрівнику склали гарячі красуні - фото 1
Компанію телемандрівнику склали гарячі красуні / Xxl.ua

Мандрівник Дмитро Комаров вміє дивувати! Ведучий програми Світ навиворіт знявся у гарячій фотосесії для чоловічого журналу з сексуальними красунями.

Дмитро Комаров знявся у відвертій фотосесії для чоловічого журналу. Варто відзначити, абсолютна зайнятість не заважає телевізійнику щодня працювати над створенням нових випусків своєї програми Світ навиворіт.

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Мандрівник і завидний холостяк вирішив порадувати армію своїх шанувальниць, тому знявся в стильній фотосесії для чоловічого журналу. Так Дмитро Комаров прикрасив обкладинку травневого випуску XXL. Компанію телемандрівнику склали DJ Nana (Анастасію Кумейко) і ведуча програми "Без краватки" Іванна Онуфрійчук.

Ведучий Світ навиворіт знявся у провокаційній фотосесії - фото 325860

Ведучий Світ навиворіт знявся у провокаційній фотосесії - фото 325861

Ведучий Світ навиворіт знявся у провокаційній фотосесії - фото 325862

Ведучий Світ навиворіт знявся у провокаційній фотосесії - фото 325863

Ведучий Світ навиворіт знявся у провокаційній фотосесії - фото 325864

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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