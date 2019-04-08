Гаряча українська телеведуча постала повністю оголеною на новому фото

Українська телеведуча Олена Філонова, зірка передач на "Новому каналі", опублікувала в мережі сміливе фото, на якому зображена повністю голою. Знімок зібрав безліч лайків, але користувачі мережі віднеслися до кадру неоднозначно.

7 квітня зірка телеекранів на соцмережі Instagram відсвяткувала свій день народження, і як зазначила Філонова під дописом, в цей день вона могла дозволити собі все.

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На знімку оголена красуня позувала у гримерці. Інтимні зони тіла вона прикрила лише букетом троянд. У своєму пості Філонова також відмітила американську супермодель Кім Кардашян і запропонувала їй провести спільну фотосесію.

"З днем народження мене. Сьогодні мені можна все", – написала Філонова.

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