Ведучий Орла і Решки зважився на небезпечний трюк: відеофакт

Відомий телеведучий тревел-програми Коля Серга опублікував на своїй сторінці в Instagram відео з смертельним трюком і закликав такого не повторювати. Дивіться самі!

Український шоумен і телеведучий відомої програми про подорожі "Орел і Решка" Коля Серга показав своїм шанувальникам смертельний номер з хвилею, який закликав не повторювати. Відповідні кадри він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

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На опублікованих кадрах видно, як Сергу накриває з головою хвиля, через що він звалився з ніг. Це стало причиною різких коментарів з боку користувачів мережі.

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