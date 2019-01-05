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Ведучий Орла і Решки зважився на небезпечний трюк: відеофакт

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Телеведучий Коля Серга - фото 1
Телеведучий Коля Серга / Instagram

Відомий телеведучий тревел-програми Коля Серга опублікував на своїй сторінці в Instagram відео з смертельним трюком і закликав такого не повторювати. Дивіться самі!

Український шоумен і телеведучий відомої програми про подорожі "Орел і Решка" Коля Серга показав своїм шанувальникам смертельний номер з хвилею, який закликав не повторювати. Відповідні кадри він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

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На опублікованих кадрах видно, як Сергу накриває з головою хвиля, через що він звалився з ніг. Це стало причиною різких коментарів з боку користувачів мережі.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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