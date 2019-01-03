Надя Дорофєєва здивувала новою зачіскою

Українська співачка Надя Дорофєєва кардинально змінила імідж.

Популярна українська співачка, солістка групи Время и Стекло Надя Дорофєєва показала, як зустріла Новий рік.

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Артистка провела свято з чоловіком Дантесом і друзями у себе вдома. Додо здивувала своїми кулінарними здібностями: вона накрила святковий стіл з домашніми стравами – шубою, і ще кількома салатами, запеченим м'ясом, креветками, бутербродами і фруктами.

Також Надя здивувала і своїм зовнішнім виглядом – напередодні Нового року вона кардинально змінила імідж – зробила милі дрібні кучерики.

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