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Новий рік 2019 Різдво

Надя Дорофєєва здивувала новою зачіскою

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Надя здивувала своїм зовнішнім виглядом - фото 1
Надя здивувала своїм зовнішнім виглядом / viva.ua

Українська співачка Надя Дорофєєва кардинально змінила імідж.

Популярна українська співачка, солістка групи Время и Стекло Надя Дорофєєва показала, як зустріла Новий рік.

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Артистка провела свято з чоловіком Дантесом і друзями у себе вдома. Додо здивувала своїми кулінарними здібностями: вона накрила святковий стіл з домашніми стравами – шубою, і ще кількома салатами, запеченим м'ясом, креветками, бутербродами і фруктами.

Також Надя здивувала і своїм зовнішнім виглядом – напередодні Нового року вона кардинально змінила імідж – зробила милі дрібні кучерики.

Надя Дорофєєва здивувала новою зачіскою - фото 298948

Надя Дорофєєва здивувала новою зачіскою - фото 298949

Надя Дорофєєва здивувала новою зачіскою - фото 298950

Надя Дорофєєва здивувала новою зачіскою - фото 298951

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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