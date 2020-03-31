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Карантин Коронавірус

Ведучий Дмитро Комаров дав важливу пораду українцям

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Комаров / facebook

Мандрівник і телеведучий Дмитро Комаров, який нещодавно випустив новий сезон Світу навиворіт з Китаю, поділився у Facebook порадами.

Дізнайтеся, як безпечно ходити в супермаркет у період карантину.

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"Сходив за хлібчиком, називається. Дотримуємося заходів обережності. Мінімум виходів з дому. Тільки в разі крайньої потреби. Маска. Одноразові рукавички. Спиртові засоби для дезінфекції рук. В ліфті теж в масці, погана циркуляція повітря. Кнопки краще в одноразових рукавичках натискати. Або відразу після натискання протирати палець..."

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Комаров

"Прийшли додому верхній одяг у пралку або окрему шафу. У взутті по квартирі не ходити (так, на всякий випадок). Залишати на килимку біля входу. Потім протирати спиртовмісним засобом дезінфекції телефон, ключі, дверні ручки, руки. Якщо немає спеціального засобу просто спиртом. Частіше провітрювати приміщення. Частіше вологе прибирання. Пакети з супермаркету і будь-які покупки розпаковувати там, де зняв верхній одяг. В дім не заносити... Після контакту з готівкою теж протираємо руки. З кур'єром спілкуємося в масці. Працювати з дому, якщо є така можливість", – розповів Комаров.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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