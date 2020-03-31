Ведучий Дмитро Комаров дав важливу пораду українцям

Мандрівник і телеведучий Дмитро Комаров, який нещодавно випустив новий сезон Світу навиворіт з Китаю, поділився у Facebook порадами.

Дізнайтеся, як безпечно ходити в супермаркет у період карантину.

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"Сходив за хлібчиком, називається. Дотримуємося заходів обережності. Мінімум виходів з дому. Тільки в разі крайньої потреби. Маска. Одноразові рукавички. Спиртові засоби для дезінфекції рук. В ліфті теж в масці, погана циркуляція повітря. Кнопки краще в одноразових рукавичках натискати. Або відразу після натискання протирати палець..."

Комаров

"Прийшли додому – верхній одяг у пралку або окрему шафу. У взутті по квартирі не ходити (так, на всякий випадок). Залишати на килимку біля входу. Потім протирати спиртовмісним засобом дезінфекції телефон, ключі, дверні ручки, руки. Якщо немає спеціального засобу – просто спиртом. Частіше провітрювати приміщення. Частіше вологе прибирання. Пакети з супермаркету і будь-які покупки розпаковувати там, де зняв верхній одяг. В дім не заносити... Після контакту з готівкою теж протираємо руки. З кур'єром спілкуємося в масці. Працювати з дому, якщо є така можливість", – розповів Комаров.

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