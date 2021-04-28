Ведучий Андрій Бєдняков здивував мережу голим фото

Відомий український телеведучий Андрій Бєдняков показав підписникам пікантне фото. У кадрі чоловік з'явився повністю оголеним, прикрившись рослиною.

Так, Андрій Бєдняков вирішив зробити відверте селфі у ванній кімнаті. Шоумен позував перед дзеркалом без одягу, але інтимне місце прикрив фікусом в горщику. Сміливе фото він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

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"Перед тим як надів плащ і пішов в парк", – жартівливо підписав знімок Бєдняков. Фанати засипали компліментами чоловіка.

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