Медпрацівниця підкорила мережу своїм перевтіленням (фото)

Чимало людей намагаються схуднути, але ця медсестра показала, як відчутно може відрізнятись зовнішній вигляд через зайві кілограми. А ви готові до літа?

На платформі Reddit користувачка з ніком PutterButtMawm поділилась колажем з власних фото з різницею у 4 місяці. Допис швидко опинився у трендах, адже за лічені години зібрав понад 12 тисяч переглядів і більш як 300 коментарів. А все тому, що дівчина показала, як за короткий час позбулась більш як 13 кілограмів.

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Як зазначили коментатори, медпрацівниця виглядає так, наче втратила значно більшу вагу, а також похвалили її за такий прогрес.

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