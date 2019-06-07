У Таїланді очевидці зафіксували над морем подвійний смерч: відео

У Таїланді туристи зняли на відео подвійний торнадо, який був помічений поблизу води, або ж безпосередньо над нею. Ролик був знятий відпочиваючими в провінції Крабі.

Відео було зняте туристами, які відпочивали на пляжі. Пізніше ролик опублікували в мережі. На кадрах видно, як два тонких стовпа смерчу спускаються з хмар, однак так і не досягають поверхні землі.

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Свідками видовища стали сотні туристів, як відпочивали у провінції Крабі. "Я стояв і дивився кілька хвилин, а потім хмари наче зникли. Небо стало сірим, і це було досить страшно", – зазначив один з них.

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