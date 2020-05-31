Нова оптична ілюзія з вантажівкою-літаком спантеличила мережу: відео

Відео, на якому вантажівка везе людей по гірській дорозі в Гімалаях, здивувало користувачів мережі. Так, багато хто замість автомобіля побачили в ролику "килим-літак".

Річ у тому, що на кадрах, які були зняті з безпілотника, через ракурс і об'єктив камери типу "риб'яче око" здається, що автомобіль з людьми ширяє в повітрі.

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Ролик з оптичною ілюзією був опублікований в Twitter. "Я подумав, що це килим-літак", "З цього ракурсу він виглядає як килим-літак", – написали під публікацією користувачі. При цьому багато хто відзначив, що такий спосіб пересування в горах небезпечний для пасажирів.

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