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Коронавірус Карантин

У США пара анонсувала оргію з нагоди закінчення карантину

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У США пара анонсувала оргію з нагоди закінчення карантину - фото 1

Закохані з американського міста Філадельфія у штаті Пенсільванія анонсувала оргію після виходу з карантину. Пара розвісила жартівливі оголошення і стали чекати реакції на них.

25-річний електрик Боб і його 29-річна кохана лікар-сексолог Алісса вирішили пожартувати і розвеселити своїх сусідів. З цією метою вони запросили всіх охочих на "посткоронавірусну оргію", розклеївши у своєму районі кілька десятків листівок.

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У США пара анонсувала оргію з нагоди закінчення карантину - фото 407435

В оголошенні жартівники розмістили картинку з супергероями і вказали електронну адресу для "реєстрації". Боб і Алісса навіть не думали, що багато їхній жарт не зрозуміють, а запрошення на оргію сприймуть цілком серйозно – на пошту прийшло близько 80 листів.

Тепер спантеличені автори оголошення подумують про те, щоб виправдати бажання людей і провести секс-вечірку. "Це буде для нас новий досвід, але ми до нього готові", – запевнила парочка.

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Джерело: nypost
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