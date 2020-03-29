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Американський футболіст забив неймовірний гол зі штрафного: відеофакт

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Американський футболіст забив неймовірний гол зі штрафного: відеофакт - фото 1

Під час футбольних матчів інколи вдається зафіксувати справді вражаючі моменти гри. І цього разу у мережі показали гол, який, здавалося б, не піддається законам фізики. Дивіться на відео, як все було.

Півзахисник однієї з футбольних команд студентської ліги США Патрік Гілі відзначився фантастичним ударом зі штрафного.

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Так, замість того, щоб подати навіс на партнерів, футболістові вдалося пустити м'яч по немислимій траєкторії. Завдяки попутному вітру м'яч в останній момент "пірнув" у ворота, не залишивши шансів воротарю.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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