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Ведуча Леся Нікітюк показала, як сексуально вигинається у воді

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Леся Нікітюк на пляжі - фото 1
Леся Нікітюк на пляжі

Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк знову виклала у соцмережах своє відверте фото з мінімумом одягу. Шанувальники у захваті!

31-річна українська телеведуча та журналістка Леся Нікітюк дуже активно користується соцмережами, де часто ділиться зі своїми підписниками відвертими фото. Нещодавно українська шоувумен відпочивала на Мальдівах і привезла з собою багато спокусливих фото, які викладає у своєму профілі у соцмережі Instagram.

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На новій фотографії Леся Нікітюк ніжиться в самому лише купальнику біля бортика басейну, а на фоні видно захід сонця. Підписники, яких у зірки 2,6 млн, активно коментують свіжу світлину і захоплюються стрункою фігурою телеведучої.

Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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