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Ведмідь вирішив відпочити у басейні американки (відео)

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Ведмідь вирішив відпочити у басейні американки (відео) - фото 1

Не лише домашні улюбленці підкорюють інтернет своєю поведінкою, і це підтверджує втомлений ведмідь, який влаштував собі відпочинок прямісінько на подвір'ї американки.

На платформі Reddit користувач з ніком mac_is_crack поділився епічним відео, на якому бурий ведмідь влаштувався у дитячому басейні на задньому дворі американки Реджинії Келлер у містечку Форт-Веллі (Вірджинія). Жінка була настільки здивованою, що зафіксувала несподіваного гостя на камеру.

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Відзначається, що авторка відео вже звикла до того, що на її подвір'ї можна зустріти лисиць, оленів та білок. Ведмеді також інколи проходили повз, але цей гість був найбільшим.

Black bear spotted relaxing in a yard in Fort Valley, Virginia from r/NatureIsFuckingLit

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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