Ведмідь вирішив відпочити у басейні американки (відео)

Не лише домашні улюбленці підкорюють інтернет своєю поведінкою, і це підтверджує втомлений ведмідь, який влаштував собі відпочинок прямісінько на подвір'ї американки.

На платформі Reddit користувач з ніком mac_is_crack поділився епічним відео, на якому бурий ведмідь влаштувався у дитячому басейні на задньому дворі американки Реджинії Келлер у містечку Форт-Веллі (Вірджинія). Жінка була настільки здивованою, що зафіксувала несподіваного гостя на камеру.

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Відзначається, що авторка відео вже звикла до того, що на її подвір'ї можна зустріти лисиць, оленів та білок. Ведмеді також інколи проходили повз, але цей гість був найбільшим.

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