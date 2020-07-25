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Ці коти підкорили TikTok, адже допомагають побороти сум (відео)

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Коти, які підіймають настрій - фото 1
Коти, які підіймають настрій / instagram.com/tutiandyuki

Платформа TikTok постійно дивує своїм контентом, але цей профіль точно сподобається всім, адже його "ведуть" коти. І тут можна отримати не лише порцію "мімімі", а й підняти самооцінку. Зацініть!

Акаунт tutiandyuki в TikTok можна з упевненістю назвати ідеальним антидепресантом, адже на ньому коти Туті та Юкі допомагають боротись зі смутком та змушують усміхатись. Достатньо просто переглянути кілька роликів.

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"Хочу, щоб ти знав (ла): ти заслуговуєш щастя. Так, дійсно заслуговуєш".

@tutiandyuki

yuki wants you to be happy ##fyp ##foryou ##positivity ##selflove ##selfcare ##chonkycat ##petlover ##meow ##cute

♬ original sound - reforgets

"Ей, у тебе все в порядку? Нема нічого поганого у тому, щоб плакати чи сумувати. Ти з цим впораєшся. У тебе завжди є "я".

@tutiandyuki

yuki believes in you ##fyp ##foryou ##positivity ##selflove ##selfcare ##chonkycat ##petlover ##meow ##cute ##cats

♬ original sound - visionwise

"Ей ти! Так, ти. Я думаю, що ти класний. Так, класний. Ніколи про це не забувай".

@tutiandyuki

yuki thinks you’re pretty cool ##fyp ##foryou ##cute ##positivity ##selflove ##selfcare ##meow ##chonkycat ##cats

♬ clair de lune ethereal remix - tphills

"Дивись, як багато ти досягнув. Я так тобою пишатись. У тебе чудово вдається. Я люблю тебе".

@tutiandyuki

yuki is so proud of you ##fyp ##foryou ##cats ##cute ##positivity ##selflove ##selfcare ##petlover ##meow

♬ original sound - marbarboyce

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Джерело: kanobu
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