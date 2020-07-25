Ці коти підкорили TikTok, адже допомагають побороти сум (відео)

Платформа TikTok постійно дивує своїм контентом, але цей профіль точно сподобається всім, адже його "ведуть" коти. І тут можна отримати не лише порцію "мімімі", а й підняти самооцінку. Зацініть!

Акаунт tutiandyuki в TikTok можна з упевненістю назвати ідеальним антидепресантом, адже на ньому коти Туті та Юкі допомагають боротись зі смутком та змушують усміхатись. Достатньо просто переглянути кілька роликів.

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"Хочу, щоб ти знав (ла): ти заслуговуєш щастя. Так, дійсно заслуговуєш".

"Ей, у тебе все в порядку? Нема нічого поганого у тому, щоб плакати чи сумувати. Ти з цим впораєшся. У тебе завжди є "я".

"Ей ти! Так, ти. Я думаю, що ти класний. Так, класний. Ніколи про це не забувай".

"Дивись, як багато ти досягнув. Я так тобою пишатись. У тебе чудово вдається. Я люблю тебе".

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