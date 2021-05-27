В Аргентині помітили гігантську видру, яку не бачили в країні близько 40 років: відео

В Аргентині вперше з 1980-х у дикій природі зустріли гігантську річкову видру. Її під час каякінга помітив Себастьян Ді Мартіно – директор природоохоронного фонду Fundación Rewilding Argentina.

Як пише The Guardian, на річці Бермехо тварину не бачили понад століття. Вважалося, що у країні цей вид вимер через полювання та скорочення життєвого середовища.

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Ді Мартіно, сплавляючись по річці, зняв на телефон, як видра виринає з води. На відео помітні її білі груди. Це відмінна риса гігантських видр. Позаяк вони живуть сім'ями, учені вважають, що помічений звір – не єдиний в регіоні.

Я відчув неймовірне щастя. Коли я зрозумів, що переді мною гігантська річкова видра, серце почало битися швидше, а ноги стали ватяними, – розповів Ді Мартіно.

Є два можливих пояснення несподіваної зустрічі з гігантською видрою. Перше – тварини мігрували в Аргентину з Парагваю, ці країни об'єднує річкова система довжиною понад тисячу кілометрів. Друге – видри весь цей час жили в Аргентині, але просто не потрапляли на очі.

У світі популяція цих тварин вважається під загрозою зникнення. Гігантські видри досягають в довжину 1,8 метра. Доросла особина може важити понад 30 кілограмів. Зоологи кажуть, що видри – цікаві і довірливі тварини.

У річках гігантські видри – найвищі хижаки. Вони регулюють чисельність популяцій риб, оздоровлюючи екосистему.

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