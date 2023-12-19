Вечірню сукню принцеси Діани продали на аукціоні за рекордні $1,1 мільйона

Вечірню сукню, яку носила принцеса Діана у 1985 році, продали на аукціоні в Голлівуді майже за $1,15 млн, що більш ніж в 11 разів перевищує її стартову ціну.

На аукціоні Julienʼs Auctions у Лос-Анджелесі (США) продали вечірню сукню принцеси Діани. Особу покупця не розголошують. Про це пише видання The Guardian.

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Ця синьо-чорна сукня з вишитими зірками, створена мароккансько-британським модельєром Жаком Азагурі, стала найдорожчою сукнею принцеси, яку продали на аукціоні.

Це вбрання Діана одягла на вечерю в Палаццо Веккьо, влаштовану мером Флоренції у квітні 1985 року під час королівського туру зі своїм тодішнім чоловіком Чарльзом, а також на виступ Ванкуверського симфонічного оркестру у 1986 році.

Оксамитова вечірня сукня із зоряним візерунком стало найдорожчим із коли-небудь проданих суконь покійної принцеси Уельської. У нього є підплічники, спідниця з блакитної органзи, великий бант і поясок.

Сукня Принцеси Діани / PA MEDIA

Також аукціонний дім Julienʼs Auctions виставив на продаж блузку принцеси Діани з коміром-рюшами й оцінив її у 80-100 тисяч доларів.

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