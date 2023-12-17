Принц Гаррі частково переміг у судовому позові проти таблоїда Daily Mirror

Принц Гаррі отримав 140 000 фунтів стерлінгів відшкодування збитків після того, як суд постановив, що він став жертвою злому телефону газети Mirror Group Newspapers.

Високий суд також постановив, що Пірс Морган, який раніше редагував The Daily Mirror, знав про злом телефону, але Морган заперечує це твердження.

Це цікаво В Україні назвали "Родину року 2023": нею стало зіркове подружжя з трьома дітьми

Герцог Сассекський стверджував, що він став жертвою більш ніж 140 випадків незаконного збору новин, і під час судового розгляду були перевірені докази щодо 33 з цих історій. За останні кілька хвилин суддя заявив, що 15 з цих 33 статей були "результатом злому телефону... або результатом іншого незаконного збору інформації".

Гаррі отримав понад половину з 320 000 фунтів стерлінгів, які він вимагав, що приблизно дорівнює кількості статей, які були визнані такими, що порушують закон. До герцога приєдналися колишня актриса "Вулиці Коронації" Ніккі Сандерсон, колишня дружина коміка Пола Вайтхауса Фіона Вайтман і актор Майкл Тернер, також відомий як Майкл Ле Велл.

Хоча сума є "скромною", суддя сказав, що вона відображає біль, якого зазнав герцог Сассекський через приховування MGN правопорушення, повідомляє BBC. Повідомляється, що він заявив, що "масштабні" хакерські атаки на телефони відбувалися в MGN між 2006 і 2011 роками. Ця справа роз'ятрила старі рани в британській медіаіндустрії після розслідування Левесона минулого десятиліття, коли сотні людей звинуватили таблоїдні газети у зламі їхніх телефонів.

Представник MGN заявив: "Ми вітаємо сьогоднішнє рішення, яке дає бізнесу необхідну ясність, щоб рухатися вперед від подій, які відбулися багато років тому. Там, де мали місце історичні правопорушення, ми беззастережно вибачаємося, беремо на себе повну відповідальність і виплачуємо відповідну компенсацію".

Ця новина з'явилася всього через кілька днів після того, як Гаррі був змушений сплатити 50 000 фунтів стерлінгів судових витрат видавцю The Mail on Sunday після того, як він намагався відкинути частину позову британської таблоїдної газети про наклеп.

Компанія Prince, що базується в Лос-Анджелесі, наразі бере участь у кількох судових процесах. В іншому, проти Associated Newspapers, Принц і група, до якої входить Елтон Джон, судяться за звинуваченнями в незаконному зборі інформації, і суддя нещодавно постановив, що справа може бути передана до суду.

Морган був редактором The Daily Mirror з 1995 по 2004 рік, і сьогодні Високий суд постановив, що він знав про злом телефонів.

За останню годину він завдав удару у відповідь, заперечуючи звинувачення і заявляючи, що Гаррі не дізнається правди, навіть якщо вона "вдарить його по засмаглому каліфорнійському обличчю".

Обурення принца Гаррі з приводу втручання ЗМІ в приватне життя королівської сім'ї можна порівняти лише з його власним безжальним, жадібним і лицемірним ентузіазмом робити це самому,

– сказав Морган.

Читайте також Що подивитись ввечері: Netflix назвав найпопулярніші серіали за перше півріччя 2023 року