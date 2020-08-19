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Доступний суперфуд: чому важливо їсти буряк

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Чому корисно їсти буряк - фото 1
Чому корисно їсти буряк

Буряк є не лише доволі доступним та поширеним овочем, а й справжнім джерелом корисних речовин та мікроелементів. Дієтологи розповіли, чому не варто недооцінювати буряк.

Експерти в області харчування наголошують, що звичайний буряк нічим не гірший, аніж популярні суперфуди, які доступні далеко не кожному. Це овоч захищає клітини від пошкодження токсинами, а також появи запальних процесів.

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До того ж буряк здатен посилювати звичайний процес детоксикації, підтримуючи печінку у нормі. А клітковина дозволяє швидко вгамувати голод та знизити рівень холестерину.

Доступний суперфуд: чому важливо їсти буряк - фото 420976

Не варто забувати про те, що регулярне вживання страв з цим овочем позитивно впливають на стан серцево-судинної системи, а також нормалізують тиск.

Тому дієтологи радять не ігнорувати буряк в раціоні, адже з ним можна робити супи, салати і навіть десерти. Звісно ж, краще не перегинати палку з кількістю цього овочу, а також не забувати проконсультуватись зі своїм лікарем щодо змін у харчуванні.

Доступний суперфуд: чому важливо їсти буряк - фото 420975

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Джерело: food.news
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