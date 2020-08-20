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Повітряний хліб став новим трендом TikTok: як його приготувати
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TikTok з кожним тижнем дивує все більше, адже тепер тут зібрані не лише танцювальні відео, а я корисні лайфхаки. Цього разу трендом став рецепт повітряного хліба, і це варто спробувати!
Наприкінці липня тіктокерка з ніком linqanaaa поділилась роликом із рецептом повітряного хліба, який швидко став популярним. А 4 мільйони переглядів надихнули й інших блогерів випробовувати смаколик. До того ж приготувати його дуже легко!
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Інгредієнти: три яєчні білки, 30 грамів цукру, 10 грамів кукурудзяного крохмалю
Спосіб приготування: всі інгредієнти збити до густої піни і випікати за температури у 150 градусів 25 хвилин.
Родзинкою також є те, що можна прикрашати хлібчик чим завгодно і навіть робити його кольоровим. Тут вже все залежить від фантазії. Така ж ситуація і з тим, як можна подати незвичайну і дуже "пухнасту" випічку.
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