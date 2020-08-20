Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус День Незалежності

Повітряний хліб став новим трендом TikTok: як його приготувати

  • 18
Рецепт повітряного хліба - фото 1
Рецепт повітряного хліба / I Am A Food Blog

TikTok з кожним тижнем дивує все більше, адже тепер тут зібрані не лише танцювальні відео, а я корисні лайфхаки. Цього разу трендом став рецепт повітряного хліба, і це варто спробувати!

Наприкінці липня тіктокерка з ніком linqanaaa поділилась роликом із рецептом повітряного хліба, який швидко став популярним. А 4 мільйони переглядів надихнули й інших блогерів випробовувати смаколик. До того ж приготувати його дуже легко!

І ще: Шарлотка з динею: оригінальний рецепт популярного пирога

Інгредієнти: три яєчні білки, 30 грамів цукру, 10 грамів кукурудзяного крохмалю

Спосіб приготування: всі інгредієнти збити до густої піни і випікати за температури у 150 градусів 25 хвилин.

Родзинкою також є те, що можна прикрашати хлібчик чим завгодно і навіть робити його кольоровим. Тут вже все залежить від фантазії. Така ж ситуація і з тим, як можна подати незвичайну і дуже "пухнасту" випічку.

@linqanaaa

Truths behind the scenes. ##justforfun ##foryoupage ##fypシ ##fyp ##easyrecipes ##letscook ##cloudbread ##funnytruth ##yumyum ##letsbake

♬ Lofi Chill - Louis Fine
@sosatisfying

Wait for the end...cloud bread ASMR ##asmr ##sosatisfying ##cloudbread

♬ original sound - sosatisfying
@frahstinfrombahstin

Cloud bread but make it chocolate Recipe and creds in comments! ##fyp ##cloudbread ##SummerDIY ##food ##baking ##foru ##aesthetic ##aestheticfood ##yum ##4u

♬ Aesthetic Girl - Yusei

Читайте також: Як правильно їсти насіння соняшника: це відео переверне ваш світ

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Нові карантинні зони в Україні з 17 серпня: де і які обмеження запрацювали
  • 17 серпня, 12:25
  • 229
Привітання з Днем Незалежності України 2020 у віршах, смс, прозі і картинках
  • 18 серпня, 16:00
  • 17891
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2480500
Загрузка...
Новини