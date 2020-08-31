Вечеря нашвидкуруч: рецепт пасти з куркою у вершковому соусі

Приготувати смачну страву можна легко і швидко! Спагеті з ніжними шматочками курки у вершковому соусі не залишать нікого байдужим.

Для приготування вам знадобиться: 300 г курячого філе, 400 г пасти, 50 г сиру, 50 мл білого вина (сухого), 400 мл вершків (10%), 2 зубчики часнику, а також сіль, чорний перець і базилік.

І ще: Євген Клопотенко розкрив секрети приготування гострої аджики на зиму

Спосіб приготування: у великій пательні розігрійте олію, викладіть подрібнений часник (його краще розчавити тильною стороною ножа і порубати). Дрібно наріжте куряче філе і додайте в пательню до часнику, обсмажте, помішуючи, з усіх боків, поперчіть і посоліть. Після влийте вино, тушкуйте ще 5-8 хв, додайте вершки, тушкуйте ще 5-7 хв, помішуючи, до загусання вершків. Відваріть до готовності пасту, відкиньте її на друшляк, щоб дати зайвій воді стекти. Сир потріть на дрібній тертці.

Пасту викладіть в пательню, перемішайте, посипте базиліком або іншою зеленню і тертим сиром, прогрійте до його розплавлення під кришкою ще 2-3 хв. Подавайте пасту до столу гарячою одразу після приготування. Смачного!

Це цікаво: Печериці в клярі: рецепт простої оригінальної закуски