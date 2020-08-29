Печериці в клярі: рецепт простої оригінальної закуски

Якщо хочете урізноманітнити своє меню і здивувати рідних незвичною стравою, тоді приготуйте печериці в хрусткому клярі. Така ніжна і ситна закуска точно сподобається усім!

Для приготування грибів в клярі вам знадобиться: 300 г печериць, 250 мл води, 5 ст. л. пшеничного борошна, 1 ст. л. крохмалю, сіль (за смаком).

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Спосіб приготування: Білок збийте з сіллю за допомогою вилки. Додайте попередньо охолоджену в морозилці кип'ячену воду. А потім додайте борошно і замісити кляр по консистенції густої сметани (може знадобитися трохи більше або трохи менше борошна). Додайте крохмаль.

Печериці треба очистити і нарізати. У глибокій пательні розігрійте олію. Кожен шматочок гриба занурте в кляр, викладіть в сковороду і обсмажте на середньому вогні. В кінці смаження кляр має стати дуже твердим на вид, хоча на ділі буде дуже крихким і хрустким, а начинка соковитою. Смачного!

Рецепт печериць

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