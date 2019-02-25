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MARUV 8 березня

Вечеря над прірвою: фото унікального ресторану в Китаї

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Вхід до закладу – нічим не примітна цегляна будівля - фото 1
Вхід до закладу – нічим не примітна цегляна будівля / Vanderlan's Blog

Цей екстраординарний ресторан Фанвен знаходиться поруч з Печерою трьох мандрівників у китайській провінції Хубей, а це приблизно 12 км на північ від міста Ічан.

Ресторан розташований в Щасливій ​​долині ущелини Сілін: в ряді дуже мальовничих скель, печер і парків в районі, де річка Чан Цзян впадає в Янцзи.

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Вхід до закладу – нічим не примітна цегляна будівля, але в дальньому кінці вузького бетонного мосту ресторан практично висить у декількох сотнях метрів над землею! З цього моста відвідувачі ресторану можуть помилуватися водами річки Янцзи. А для любителів адреналіну тут є платформа для стрибків на тарзанці.

Справа є дощата дорога у 30 метрів завдовжки, побудована уздовж краю скелі. Меблі в китайському стилі чудово поєднується з навколишнім пейзажем. Частина залу частково випирає з печери, де стоять столи.

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Вечеря над прірвою: фото унікального ресторану в Китаї - фото 309991

Вечеря над прірвою: фото унікального ресторану в Китаї - фото 309992

Вечеря над прірвою: фото унікального ресторану в Китаї - фото 309993

Вечеря над прірвою: фото унікального ресторану в Китаї - фото 309994

Вечеря над прірвою: фото унікального ресторану в Китаї - фото 309995

Вечеря над прірвою: фото унікального ресторану в Китаї - фото 309996

Вечеря над прірвою: фото унікального ресторану в Китаї - фото 309997

Вечеря над прірвою: фото унікального ресторану в Китаї - фото 309998

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Джерело: losviajesdelmajortom
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