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Місць нема: у першому підводному ресторані Європи столики заброньовані на півроку вперед

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Так виглядає підводний ресторан у Норвегії - фото 1
Так виглядає підводний ресторан у Норвегії / Daily Mail

Найбільший підводний ресторан у світі майже готовий і повністю заброньований до осені наступного року.

30-метрова будівля ресторану Under будується біля села Балі, в районі маяка Ліндеснес – найпівденнішої точки Норвегії.

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Перший в Європі підводний ресторан нагадує бункер і, за словами архітекторів-розробників, здатний витримати всю міць північних штормів.

Ресторан-бункер у Норвегії - фото 288774
Ресторан-бункер у Норвегії / Daily Mail

Головний архітектор Руне Грасдаль з бюро Snohetta так прокоментував роботу, близьку до завершення:

"Великою проблемою для нас був гідравлічний тиск, оскільки будівля йде на 5 метрів углибину, але головна проблема – хвилі".

Ресторан-бункер у Норвегії - фото 288771
Ресторан-бункер у Норвегії / Daily Mail

Одним кінцем будівля опускається в море – на глибину 5 метрів. У величезній обідній зоні – 10-метрове панорамне вікно в підводний світ. Сам вхід у ресторан розташований на березі.

Ресторан-бункер у Норвегії - фото 288773
Ресторан-бункер у Норвегії / Daily Mail

Ми співпрацюємо з місцевими фермерами, рибалками та мисливцями, щоб доставити до столу найсвіжіші продукти, – заявляє шеф-кухар ресторану Ніколай Еллітсгаард Петерсен. – Ми винаходимо нові скандинавські страви, які стануть відображенням північних ландшафтів.

Ресторан-бункер у Норвегії - фото 288772
Ресторан-бункер у Норвегії / Daily Mail

Крім ресторану тут працюватимуть морські біологи, а сама будівля з часом перетвориться на риф і стане частиною морської екосистеми.

Забронювати столик і глянути меню можна на сайті закладу.

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Джерело: Daily Mail
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