Ресторан у Непалі замінив офіціантів роботами: відео

В одному з ресторанів Катманду замінили офіціантів роботами. Як запевняють власники, експеримент проходить успішно

Гостям пропонують оформляти замовлення, використовуючи сенсорні екрани. Через деякий час робот Джинджер приносить все до столу. Правда, розставити страви він не здатний: відвідувачам треба самостійно забрати з таці все, що потрібно.

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Зараз в ресторані у Катманду три робота-офіціанта. Зазначається, що поки вони не дуже моторні, але надзвичайно популярні, особливо серед дітей, які зі сміхом розбігаються від роботів, що проїжджають по залу.

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