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Вечерний уход за кожей: как правильно очищать лицо перед сном
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Умыть лицо после рабочего дня недостаточно для того, чтобы ваша кожа восстановилась. Читайте дальше и узнайте, как правильно подобрать ночной уход для вашего лица, чтоб кожа отблагодарила вас здоровьем и красотой.
Для того чтобы ваша кожа была красивой, здоровой и ухоженной, нужно правильно её очищать и насыщать. Умыть лицо водой и лечь спать – табу! Прийти домой, не смыть макияж и лечь спать – смертный грех косметологии! Дальше разбираем схему, по которой нужно каждый вечер готовить своё лицо ко сну.
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Минимальный набор косметических средств, которые вам нужны: демакияж, подходящий именно вам, умывалка в виде геля или пенки, а также средство для питания кожи, например, можете купить ночной крем для лица Ив Роше или сыворотку, флюид, гель, эмульсию и тд. Дополнительно можете приобрести средство для умывания на маслянистой основе, к примеру, гидрофильное масло. Также можете иметь в своём арсенале не только крем, а несколько баночек. Важно, чтоб они были разной текстуры, то есть два крема вместе наносить нельзя, а такая комбинация как сыворотка и крем хорошо сработает.
Этапы вечернего ухода за кожей лица
Рассказываем вам о всех пунктах, которых вы должны придерживать при вечернем очищение кожи и подготовке лица ко сну. Помните, что очищение и увлажнение кожи одинаково важно и нужно, нельзя пренебрегать каким-то пунктом и пропустить его. От того, как хорошо вы очистите кожу, будет зависеть свежесть и цвет лица, наличие или отсутствие воспалений и чёрных точек, проявление преждевременного старения и т.д.
Этап 1
Этап 2
Этап 3
Этап 4Тонирование! Не забывайте об этом, ведь очень важно восстановить природный pH вашей кожи. Нанесите тоник на ватный диск и легко протрите лицо, не трите и не травмируйте кожу.
Этап 5
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