Вечерний уход за кожей: как правильно очищать лицо перед сном

Умыть лицо после рабочего дня недостаточно для того, чтобы ваша кожа восстановилась. Читайте дальше и узнайте, как правильно подобрать ночной уход для вашего лица, чтоб кожа отблагодарила вас здоровьем и красотой.

Для того чтобы ваша кожа была красивой, здоровой и ухоженной, нужно правильно её очищать и насыщать. Умыть лицо водой и лечь спать – табу! Прийти домой, не смыть макияж и лечь спать – смертный грех косметологии! Дальше разбираем схему, по которой нужно каждый вечер готовить своё лицо ко сну.

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Минимальный набор косметических средств, которые вам нужны: демакияж, подходящий именно вам, умывалка в виде геля или пенки, а также средство для питания кожи, например, можете купить ночной крем для лица Ив Роше или сыворотку, флюид, гель, эмульсию и тд. Дополнительно можете приобрести средство для умывания на маслянистой основе, к примеру, гидрофильное масло. Также можете иметь в своём арсенале не только крем, а несколько баночек. Важно, чтоб они были разной текстуры, то есть два крема вместе наносить нельзя, а такая комбинация как сыворотка и крем хорошо сработает.

Этапы вечернего ухода за кожей лица

Рассказываем вам о всех пунктах, которых вы должны придерживать при вечернем очищение кожи и подготовке лица ко сну. Помните, что очищение и увлажнение кожи одинаково важно и нужно, нельзя пренебрегать каким-то пунктом и пропустить его. От того, как хорошо вы очистите кожу, будет зависеть свежесть и цвет лица, наличие или отсутствие воспалений и чёрных точек, проявление преждевременного старения и т.д.

Этап 1

Во-первых, нужно смыть макияж, с которым вы ходили целый день. Начните с глаз и губ, ведь именно тут обычно самый стойкий мейкап. Возьмите ватные диски, налейте на них чуть средства для снятия макияжа, приложите к ресницам или губам, подержите пару секунд и только потом аккуратно проведите ватный диск вниз, при этом не растирая и не растягивая кожу. Оставив средство на пару секунд, мы позволяем ему лучше сработать и тщательно удалить декоративную косметику.

Этап 2

Далее идет этап очищения при помощи средства на маслянистой основе. За день наша кожа накапливает грязь, которая содержит свободные радикалы. Это чревато тем, что они вредят коже: повреждают, убивают клетки, разрушает естественный эластин и коллаген. Результат – морщины и высыпания. Вряд ли кто-то стремиться к этому, поэтому очень важно очищать лицо.

Возьмите, к примеру, гидрофильное масло, нанесите небольшое количество на пучки пальцев и нанесите на влажную от воды кожу. Именно масло хорошо убирает кожное сало и излишки косметики. Вода превращает такое масло в молочко, оно смоется быстро и без следов.

Этап 3

Финальный этап очищения – умывалка на водной основе. Выберите гель или пенку (что вам больше нравится) и умойтесь, удаляя оставшиеся загрязнения на коже. Теперь ваша кожа окончательно очищена.

Этап 4 Тонирование! Не забывайте об этом, ведь очень важно восстановить природный pH вашей кожи. Нанесите тоник на ватный диск и легко протрите лицо, не трите и не травмируйте кожу.

Этап 5

Завершающий пункт – питание. Нанесите легкими массажными движениями на лицо небольшое количество ночного крема. Подобрать то средство, которое подходит именно вам, можно на сайте www.yves-rocher.ua . Выбирайте крем, который соответствует вашим запросам и потребностям. Если у вас есть несколько средств разной текстуры, то начинайте наносить сперва то, которое более жидкое, например, флюид, а завершайте самым плотным – кремом.

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