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84-річна порнозірка залишилася без роботи після кількох років успішної кар'єри
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Юко Огасавара потрапила у дивну ситуацію. Ця жінка – найстаріша порнозірка у світі. Вона почала свою кар'єру у 81 рік, а зараз зіткнулася з проблемою. Юко не може продовжувати працювати через пандемію коронавірусу.
Скоро Огасаварі виповниться 85 років. Жінка розповіла, що останні зйомки вона проводила ще восени 2019 року.
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Юко каже, що хоче продовжити працювати, але зйомки не відновлюють через пандемію коронавірусу. При цьому, Огасавара не засмучується та продовжує займатися своїм тілом, щоб залишатися у формі для продовження кар'єри. Жінка, якщо що, займається гімнастикою.
Перший фільм з Юко вийшов у 2016 році. Вона виконала роль літньої домогосподарки. Героїня Юко чотири рази за день віддається плотським утіхам з чоловіком. А всього на рахунку актриси понад 10 фільмів.
Та й таке!
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